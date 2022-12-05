Хельсинки, 5 декабря, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Парламент Финляндии рассмотрит возможность вступления страны в НАТО. Соответствующий законопроект внесён правительством, сообщает МИД Финляндии.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия и НАТО

Отмечается, что предложение о вступлении страны в Североатлантический альянс представило 5 декабря правительство Финляндии. «По проекту презентации было получено около 1,6 тысячи мнений», — уточнили в ведомстве.

На основании данных мнений были дополнения, которые касаются сотрудничества между правительством и президентом республики, роли парламента в рассмотрении и принятии решений по вопросам НАТО и международно-правовой статус Аландских островов.

После обсуждения законопроекта в парламенте президент Финляндии примет решение о вступлении страны в НАТО.

Напомним, ранее в министерстве обороны России заявили, что возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО будет только юридическим оформлением уже сложившихся у этих двух стран отношений с альянсом, и это будет рассматриваться в качестве актуального вызова для России.

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