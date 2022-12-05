Москва, 5 декабря, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о взрывах на аэродромах в Рязанской и Саратовской областях. Об этом 5 декабря он сообщил в ходе брифинга.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков сообщил, что видел сообщения о взрывах на аэродромах в СМИ. Он порекомендовал журналистам обратиться в Минобороны России.

Пресс-секретарь также ответил на вопрос о том, доложили ли президенту России об этих инцидентах.

«Разумеется, от всех соответствующих служб президент регулярно получает информацию о том, что происходит», — заявил Песков.

В настоящее время сотрудники оперативных ведомств проверяют информацию о взрывах на аэродромах.