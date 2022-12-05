Москва, 5 декабря, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 декабря отказался прокомментировать поездку в Минск министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Песков

«Все эти вопросы вы можете адресовать в Министерство обороны», — сообщил Песков, отвечая на вопрос о зарубежной поездке министра обороны и подписании документа с союзным государством.

Как сообщало, 3 декабря министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным, с которым обсудил сотрудничество в военной и военно-технической сферах. По итогам встречи стороны подписали протокол к соглашению о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

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