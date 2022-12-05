Москва, 5 декабря, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Антироссийские санкции наносят вред европейским странам, в том числе экономике Германии. Об этом 5 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он отметил, что из-за санкций возникают определённые проблемы в экономике России, но до сих пор они не носили критического характера.

По его словам, специалисты хорошо видят процесс адаптации российской экономики к новым условиям.

«Также было бы непрофессионально умалчивать тот вред, которые наносят санкции европейским странам. Очевиден вред этих санкций и для экономики ФРГ», — добавил Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что эффективность антироссийских санкций растёт, и их придётся сохранять на протяжении длительного времени.

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