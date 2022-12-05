Москва, 5 декабря, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Когда президент Франции Эммануэль Макрон в интервью CBS жалуется на то, что отношения США и Европы рассинхронизировались из-за проблем в энергетическом секторе, то, по сути, речь идет о том, что Вашингтон вынуждает европейцев платить за переход США на «зеленую» экономику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 декабря заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон и Джо Байден

«США всегда стремятся реализовывать только свои интересы, — констатировал Сафонов. — Поэтому они последовательно создают точки превосходства в конкуренции по отношению к ЕС. Это, во-первых, конкурентное преимущество по стоимости энергоресурсов. Во-вторых, это введение субсидий на собственную «зеленую» продукцию. Таким образом, за американский переход на «зеленую» экономику платят европейцы. Но создание точек напряжённости со стороны американцев будет вынуждать европейский капитал размещать производство в США. Следовательно, европейцы рискуют остаться без инвестиций и развития».

По его словам, Европа может попытаться ввести повышенные тарифы на американскую продукцию, но это никак не изменит ситуацию на других рынках сбыта.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Макрон посетовал на то, что в результате высоких цен на энергоносители в отношениях США и Евросоюза возникла «рассинхронизация».