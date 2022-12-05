Киев, 20 апреля, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Министерство культуры Украины обращалось в администрацию видеосервиса YouTube с просьбой прекратить вещание запрещённых на Украине телеканалов Zik, 112.ua и NewsOne. Об этом заявил глава министерства Александр Ткаченко в интервью «РБК-Украина».

Он рассказал, что подобных обращений было несколько, в том числе после введения санкций против депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Обращение было, было и повторное обращение, потому что после этого были другие решения по поводу санкций по Медведчуку», — отметил Ткаченко.

Он добавил, что представители YouTube так и не ответили украинским чиновникам о «каналах Медведчука».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ткаченко заявил, что власти Украины не планируют запрещать другие оппозиционные СМИ тем же способом, которым были запрещены три вышеупомянутых телеканала.