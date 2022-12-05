Москва, 30 ноября, 2020, 15:39 — ИА Регнум. Проблемой российской национальной валюты является отсутствие крепкой фундаментальной базы, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

«Именно поэтому рубль сильно реагирует практически на любые конъюнктурные изменения на мировых и национальном рынках и является лидером по волатильности среди валют стран-экспортеров нефти, курсы которых также чувствительны к изменению мировых цен на нефть.

Даже фон ослабления доллара не оказывает позитивного влияния на динамику рубля. С начала года российский рубль потерял 23,1%, тогда как норвежская крона укрепилась на 0,6%.

При этом амплитуда колебаний рубля была почти в 1, 5 раза выше, чем норвежской кроны. От более значительных курсовых скачков рубль пока спасает высокий запас прочности.

Крепким рубль сделает высокая достаточность международных резервов Российской Федерации, объем которых по состоянию на 20 ноября составил $584,9 млрд, а также действия мегарегулятора в рамках бюджетного правила», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, курс евро после открытия торгов 30 ноября вырос до ₽91,33. В последний раз евро стоил дороже ₽91 две недели назад — 16 ноября. Курс доллара поднялся до ₽76,39.

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