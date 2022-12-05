Москва, 5 декабря, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведется дискуссий на тему ограничений для покинувших страну граждан.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Лучше, чтобы это участники дискуссии комментировали, мы бы не хотели вторгаться сюда. Оставляю без комментария», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комитета по государственному строительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас допустил, что власти России могут принять меры в отношении граждан, покинувших страну после начала частичной мобилизации.

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