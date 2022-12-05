Берлин, 5 декабря, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Западные страны должны защищать свои ценности, но при этом избежать нового разделения мира на блоки. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в опубликованной 5 декабря статье в журнале Foreign Affairs.

Heinrich-Böll-Stiftung Олаф Шольц

«Мы должны защищать наши открытые общества, отстаивать демократические ценности, усиливать альянсы и партнёрство», — написал Шольц.

При этом, по его словам, следует избегать соблазна вновь разделить мир на блоки. Он добавил, что необходимо прилагать все усилия для выстраивания новых партнёрских отношений и подходить к этому прагматично.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шольц заявил, что эффективность антироссийских санкций растёт, а Евросоюз и НАТО сильны как никогда.