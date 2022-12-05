Песков: Россия продолжает контактировать с МАГАТЭ по теме ЗАЭС
Песков заявил о готовности России контактировать с МАГАТЭ по теме ЗАЭС
Москва, 5 декабря, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Российская сторона продолжит контактировать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросам, связанным с безопасностью Запорожской АЭС. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 5 декабря журналистам.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
«Мы продолжаем наши контакты с МАГАТЭ и будем продолжать», — сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, самое главное — чтобы украинские военные прекратили обстреливать атомную станцию, так как обстрелы несут огромную опасность.
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