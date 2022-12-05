Вашингтон, 5 декабря, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Актриса Кейт Уинслет получила психологическую травму из-за съёмок в фильме «Титаник», считает режиссёр картины Джеймс Кэмерон. Об этом сообщает The Independent.

Цитата из к/ф «Титаник». Реж. Джеймс Кэмерон. 1997. США На палубе «Титаника»

«Я думаю, что Кейт вышла из «Титаника» немного травмированная масштабом производства и своей ответственностью в нём», — рассказал Кэмерон.

По его словам, он и Уинслет решили продолжить сотрудничество: актриса участвует в проекте Кэмерона «Аватар: Путь воды». Она ведёт себя очень ответственно на съёмочной площадке, подчеркнул режиссёр.

Когда шли съёмки «Титаника», Уинслет было 22 года. После выхода фильма актриса признавалась, что боялась Кэмерона из-за его вспыльчивости. Теперь режиссёр стал «намного спокойнее», и она согласилась участвовать в съёмках второй части фантастического блокбастера «Аватар».

Как сообщало ИА REGNUM, премьера фильма «Аватар: Путь воды» намечена на 16 декабря 2022 года. Первый фильм этой серии вышел на экраны в декабре 2009 года.

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