Москва, 5 декабря, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Пожарные смогли ликвидировать открытое горение на крыше строящегося жилого комплекса «Молжаниново» на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Согласно опубликованным данным, пожар был локализован в 12:19. В 12:21 ликвидировано открытое горение.

«Сведений о пострадавших не поступала», — приводит слова пресс-службы ТАСС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на уровне 14-го этажа в строящемся жилом комплексе на Ленинградском шоссе, 229 горят строительные материалы.