Пожарные ликвидировали открытое горение на крыше строящегося ЖК в Москве
Москва, 5 декабря, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Пожарные смогли ликвидировать открытое горение на крыше строящегося жилого комплекса «Молжаниново» на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
Иван Шилов ИА REGNUM
Пожар
Согласно опубликованным данным, пожар был локализован в 12:19. В 12:21 ликвидировано открытое горение.
«Сведений о пострадавших не поступала», — приводит слова пресс-службы ТАСС.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что на уровне 14-го этажа в строящемся жилом комплексе на Ленинградском шоссе, 229 горят строительные материалы.