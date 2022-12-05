Тирана, 5 декабря, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В столице Албании участники саммита Евросоюза и стран Западных Балкан 6 декабря обсудят расширение ЕС, миграцию и терроризм, передает 5 декабря РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный европейский источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Мы продолжим делать акцент на процессе расширения. Рассмотрим, что можно сделать для его ускорения», — сообщил источник агентства.

По его словам, Евросоюз намерен призвать всех присоединиться к своей внешней политике, прежде всего это касается соблюдения санкций ЕС в отношении России.

В саммите примут участие 27 стран Евросоюза и государства Западных Балкан. Участники обсудят также противодействие иностранному вмешательству, проблемы миграции, борьбу с терроризмом и оргпреступностью. По итогам саммита ожидается принятие декларации.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейская комиссия и представители стран Евросоюза обсудили подготовку девятого пакета антироссийских санкций. В список ограничительных мер могут войти 180 позиций, в том числе в сфере технологий, финансов и медиа.

Читайте также: В ЕС обсудили подготовку нового пакета антироссийских санкций