Санкт-Петербург, 5 декабря, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Волонтеры — представители поискового отряда «Лиза Алерт» в Санкт-Петербурге в зимнем сезоне запускают социальный проект «Ночные патрули». Его цель — помочь тем, кто оказался ночью в угрожающей ситуации на улице города в условиях крепкого мороза. Об этом представители отряда рассказали 5 декабря журналистам, передает корреспондент ИА REGNUM.

Логотип отряда «Лиза Алерт»

По словам волонтёров «Лиза Алерт», в поисках потерявшегося человека и на природе, и в городе важнее всего фактор времени. Чем быстрее начинаются поиски, тем больше шансов на то, что человек будет найден живым. Также необходимо уметь замечать тех, кому потенциально может грозить опасность. В зимнем сезоне это особенно важно, учитывая низкую температуру воздуха, что само по себе может стать причиной гибели человека даже в городской среде. В связи с этим «Лиза Алерт» запускает проект «Ночные патрули». В его рамках экипажи волонтеров патрулируют городские улицы, когда температура воздуха опускается ниже минус 10 градусов.

«Примерно с полуночи до начала работы общественного транспорта ребята патрулируют районы на предмет появления людей, которые могут нуждаться в помощи», — рассказал волонтер Антон Паулин. Он привел пример, что у человека ночью на холоде может легко разрядиться телефон, и он не сможет вызвать такси, а общественный транспорт уже не ходит. Также в группе риска — дезориентированные пожилые люди, загулявшие граждане после новогодних корпоративов, подростки и так далее.

«Этот проект не является социальным такси, у ребят нет задачи доставить человека, куда ему требуется. Они могут помочь ему добраться, вызвав такси. Если человек травмирован или болен, ему могут вызвать скорую помощь», — пояснил Паулин.

В Петербурге с начала 2022 года представители поискового отряда «Лиза Алерт» получили 3095 заявок на поиски пропавших без вести людей. Это примерно на сто заявок меньше, чем за такой же период 2021 года. Причиной снижения стало уменьшение количества исчезнувших в лесах, поскольку в этом году грибной сезон в лесах Петербурга и Ленобласти был «неурожайным».

«Из них 2251 заявка была закрыта со статусом «найден, жив», 150 заявок были закрыты со статусом «найден, погиб», — уточнил Антон Паулин. Остальные заявки пока находятся в работе.

Самым напряженным месяцем года по числу исчезновений людей стал сентябрь, было получено 436 заявок на поиски, из которых 184 — на поиски в природной среде. Такие поиски наиболее характерны с мая по октябрь, когда люди массово уходят в леса за ягодами, грибами, в походы, на прогулки. Однако порядка 70% заявок всё равно приходятся на поиски в городской среде — они поступают круглый год. При этом немало заявок приходится на смешанный поиск — когда человек пропадает на границах населенных пунктов и природы, и непонятно, куда именно он направился, поэтому приходится искать человека сразу по обоим направлениям.

По словам волонтёра Евгении Цинклер, если в 2021 году из-за аномально большого «урожая» грибов в августе было очень много пропавших, то в этом году грибной сезон в августе не удался, и исчезнувших было меньше. «Люди, конечно, отыгрались в сентябре, когда грибы всё-таки пошли, и в октябре, когда началась клюква. Но всё равно в общем итоге поисков получилось меньше», — отметила Цинклер.

Также перед Новым годом происходит небольшой всплеск числа потерявшихся в лесу среди тех, кто отправился туда за новогодней ёлкой, отметили поисковики. Для потерявшихся и в городе, и на природе необходимо соблюдение главного правила: поняв, что потерялся, никуда больше не идти, остановиться, чтобы дождаться помощи. И, конечно, необходимо, чтобы близкие знали, куда именно и на какой срок отправился человек.