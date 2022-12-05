Москва, 5 декабря, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Обвинение в убийстве молодой жены предъявлено 65-летнему жителю Москвы. Об этом сообщили 5 декабря в пресс-службе главного управления Следственного комитета России.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

Мужчина обвиняется в убийстве и незаконном обороте оружия.

Ранее стало известно, что 4 декабря в автомобиле у жилого дома на улице Вишняковского было обнаружено тело 30-летней женщины с огнестрельными ранениями.

В ходе проверки показаний на месте мужчина сообщил, что сначала выпустил в супругу одну пулю, однако позднее произвел ещё несколько выстрелов, поскольку понял, что женщина была ещё жива.

По данным СК РФ, мотивом преступления стали личные неприязненные отношения, возникшие на почве ревности и имущественного конфликта. У обвиняемого изъято огнестрельное оружие системы Наган, патроны и глушитель.