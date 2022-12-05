Донецк, 5 декабря, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Перевести максимальное число сотрудников бюджетных учреждений Донецкой Народной Республики (ДНР) на дистанционную работу поручил врио главы региона Денис Пушилин. Об этом 5 декабря он написал в Telegram-канале.

Иван Шилов, ИА REGNUM Денис Пушилин

«Необходимо максимально возможное количество сотрудников бюджетных учреждений перевести на дистанционную форму работы», — написал Пушилин.

Он отметил, что такое решение принято из-за усилившихся обстрелов со стороны боевиков ВСУ.

По его словам, что при работе в очном формате руководители ведомств и бюджетных предприятий должны лично контролировать обеспечение безопасности работы сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря киевские боевики обстреляли Донецк и Широкую Балку.