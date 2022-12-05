Москва, 5 декабря, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Нефтяное эмбарго на российскую нефть, объявленное властями Европейского союза, окажется весьма условным мероприятием, и ЕС продолжит приобретать её посредством параллельного импорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

randomix Добыча нефти

«Мировой рынок научился обходить многие политические антирыночные решения, коим явно является эмбарго на нашу нефть, — сказал Ковригин. — Не думаю при этом, что будут какие-то серьёзные экономические последствия для российской экономики — покупатели нашей нефти есть и на Востоке. Кроме того, учитывая сложную структуру транснациональных корпораций, наличие «дочек» в разных странах, само эмбарго контролировать сложно. Поэтому через третьи лица у российской нефти, весьма вероятно, останутся покупатели и на Западе».

Кроме того, он отметил, что мировой рынок нефти может отреагировать на эмбарго по-разному.

«Если будут налажены механизмы поставок нефти на Восток и дочерним компаниям другой части света, реакции вообще не будет никакой. В первые часы после открытия биржи рынок действительно не продемонстрировал никакой серьёзной реакции. Если структура нефтепоставок сильно изменится, Запад будет продавливать потолок цен на нефть, то котировки могут повыситься. Не думаю, что Россия согласится поставлять свою нефть по заниженным нерыночных ценам. Предложение нефти при этом снизится. Однако едва ли реакция нефтяного рынка даже в этом случае будет сильной», — пояснил экономист.

По его словам, нефтяное эмбарго для Европы — это лишняя проблема, чреватая потенциально возможным увеличением издержек, от которой в итоге может пострадать вся мировая экономика.

«Совокупные издержки производителей и так довольно сильно увеличились в последние годы. А дальнейший рост цен на энергоносители быстрее приближает мировую экономику к реальности рецессии. В том числе это скажется и на странах Востока, если они при этом не смогут договориться о дисконте при покупке нефти с Россией», — подытожил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что восточные потребители российской нефти не сильно выиграют от европейского эмбарго на углеводороды из РФ.