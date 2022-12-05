Москва, 5 декабря, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета России в ноябре 2022 года оказались на 90,2 млрд рублей ниже, чем предполагалось, сообщили 5 декабря в министерстве финансов.

Официальный сайт Правительства России Минфин России

По плану, объем дополнительных доходов в ноябре 2022 года должен был составить 282,8 млрд рублей.

В министерстве прогнозируют, что в декабре 2022 года в связи с превышением фактической цены на нефть над заложенным в документах уровнем дополнительные нефтегазовые дохожы составят 176,1 млрд рублей.

В связи с временной приостановкой отдельных положений бюджетных правил об использовании дополнительных нефтегазовых доходов эти средства не будут направляться на закупку валюты и золота, напомнили в министерстве.