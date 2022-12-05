Киев, 5 декабря, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Жительницу города Снигирёвка в Николаевской области задержала СБУ по обвинению в сотрудничестве с Россией. Об этом 5 декабря говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.

Тюремная решетка

По информации СБУ, жительница Снигирёвки стала главой отдела жилищно-коммунального хозяйства во время нахождения города под контролем Вооружённых сил РФ.

Отмечается, что СБУ установила её местонахождение и задержала. Ей грозит до 10 лет заключения.

Напомним, в августе российские военные освободили Снигирёвку и передали её в подчинение администрации Херсонской области. В ноябре ВСУ вернули контроль над городом после ухода российских войск.