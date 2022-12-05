Ярославль, 5 декабря, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Причиной взрыва газа в жилом доме в Ярославле стала самовольная эксплуатация газового оборудования, заявил 5 декабря губернатор области Михаил Евраев.

Иван Шилов ИА REGNUM Газовый баллон

«Произошло это на третьем этаже в квартире, кровля повреждена серьёзно. Другие квартиры не пострадали», — сказал он.

Взрыв газа на улице Кузнецова в Ярославле прогремел в ночь на 5 декабря. В здании обрушились чердачные перекрытия и кровля. Двоих пострадавших доставили в больницу, одного из них — в реанимацию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, из дома в Ярославле были эвакуированы 44 человека, в том числе трое детей.

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