Москва, 5 декабря, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В строящемся жилом комплексе «Молжаниново» на севере Москвы вспыхнул пожар.

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По данным МЧС Москвы, ЧП произошло на Ленинградском шоссе, 229. Горят строительные материалы на кровле на уровне 14-го этажа. Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.

По словам очевидцев, от стройки поднимаются клубы черного дыма, которые уносит в сторону аэропорта Шереметьево.

Как сообщало ИА REGNUM, в Азербайджане в результате пожара погибли двое детей.

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