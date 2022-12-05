Москва, 5 декабря, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Эмбарго на нефть из России, введенное властями Европейского союза, отнюдь не означает, что восточные потребители российской нефти теперь окажутся в выигрыше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 декабря заявил заведующий отделом института энергетических исследований РАН, директор Центра исследований в нефтегазовой сфере института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей ВШЭ Вячеслав Кулагин.

drpepperscott230 Добыча нефти

«Я бы не сказал, что европейское эмбарго работает на интересы восточных потребителей российской нефти. Оно может привести к уходу части объемов с рынка, а если это происходит, то цены на нефть естественным образом повышаются, — сказал Кулагин. — С одной стороны, восточные потребители получают нефть из России, которая ранее могла бы быть направлена другим адресатам. Кроме того, нельзя забывать, что Европейскому союзу предстоит заместить ту российскую нефть, которая теперь пойдет в Азию вместо Европы. Соответственно, нефть, которая раньше шла с Ближнего Востока в Азию, будет перенаправлена в ЕС. Так что в целом для рынка нефти это повышательный фактор. Единственное, на чем здесь Восток мог бы немного сыграть, так это на том, что с учетом ситуации можно говорить о каких-то скидках для азиатских потребителей. Но это временные решения».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, как мировые цены на нефть отреагируют на европейское эмбарго российского черного золота.