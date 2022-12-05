Дочери Пеле опровергли сообщения об ухудшении состояния отца
Дочери Пеле заявили, что их отец не находится при смерти
Бразилиа, 5 декабря, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Легендарный бразильский футболист Пеле проходит лечение антибиотиками и вернётся домой после того, как ему станет лучше. Об этом сообщили дочери Пеле Флавия и Келли Насименто.
По словам женщин, сообщения о том, что их отец получает паллиативную помощь из-за терминальной стадии болезни, не соответствуют действительности. В больнице Пеле находится из-за лёгочной инфекции.
«Мы приходим в больницу не прощаться», — приводит издание Globo Esporte слова Келли Насименто.
Женщина добавила, что устала получать соболезнования от пользователей соцсетей.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что 82-летнему Пеле стало хуже и химиотерапия больше не помогает ему в борьбе с онкологическим заболеванием. Как сообщало ИА REGNUM, сам Пеле призвал своих поклонников сохранять спокойствие и позитивный настрой и рассказал, что полон сил и надежд.
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