Бразилиа, 5 декабря, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Легендарный бразильский футболист Пеле проходит лечение антибиотиками и вернётся домой после того, как ему станет лучше. Об этом сообщили дочери Пеле Флавия и Келли Насименто.

World Economic Forum Пеле

По словам женщин, сообщения о том, что их отец получает паллиативную помощь из-за терминальной стадии болезни, не соответствуют действительности. В больнице Пеле находится из-за лёгочной инфекции.

«Мы приходим в больницу не прощаться», — приводит издание Globo Esporte слова Келли Насименто.

Женщина добавила, что устала получать соболезнования от пользователей соцсетей.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что 82-летнему Пеле стало хуже и химиотерапия больше не помогает ему в борьбе с онкологическим заболеванием. Как сообщало ИА REGNUM, сам Пеле призвал своих поклонников сохранять спокойствие и позитивный настрой и рассказал, что полон сил и надежд.

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