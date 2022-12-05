Лондон, 5 декабря, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В ноябре 2022 года страны ЕС снизили спрос на газ, чтобы сократить зависимость от России. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на отчет компании ICIS.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Согласно опубликованным данным, по сравнению со средним показателем за пять лет спрос сократился на рекордные 24%.

Известно, что спрос на топливо в Германии упал на 23%, в Италии — на 21%, во Франции и Испании — на 20%, а в Нидерландах — на треть.

По мнению экспертов, сокращение спроса связано с теплыми осенними месяцами и ростом цен на газ. Они также считают, что страны Европы должны нарастить импорт СПГ, чтобы избежать дефицита при ещё большем снижении спроса.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года страны Евросоюза закупили более 100 млрд кубометров СПГ.

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