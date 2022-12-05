Москва, 5 декабря, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В Москве в День волонтёра, 5 декабря, открылся «Дом молодёжи». Об этом сообщает пресс-служба Росмолодёжи.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Молодежь

Организаторы наметили проведение двух форумов. Также запланированы первый съезд Российского движения детей и молодёжи и вручение трех отраслевые премии. В день открытия в церемонии вручения международной премии «Мы Вместе» примет участие президент РФ Владимир Путин.

Напомним, 5 декабря, в мире отмечают День добровольца. В 1985 году Ассамблея ООН предложила провести «День добровольцев во имя экономического и социального развития». Россия присоединилась к празднованию «Дня волонтёра» в 2017 году. Добровольческие организации и проекты в России поддерживает нацпроект «‎Образование».

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