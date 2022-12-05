Минск, 5 декабря, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Ни в одном государстве мира так эффективно не справились с распространением COVID-19, как в Белоруссии. Об этом 5 декабря заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

Президент Белоруссии принял с докладом министра здравоохранения республики Дмитрия Пиневича. Комментируя представленные данные, Лукашенко сказал, что при пандемии COVID-19 система здравоохранения Белоруссии хорошо себя показала.

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Он отметил, что благодарен системе здравоохранения и медикам, поскольку они, не зная, как лечить новое заболевание, в итоге этому научились.

«И сегодня мы уже можем сказать, что никто так в мире не справился с этой проблемой, как это сделано было в Беларуси», — приводит пресс-служба слова белорусского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусские и российские военнослужащие совместной Региональной группировки войск отрабатывают боевое слаживание, чтобы эффективно отразить агрессию на Союзное государство, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.