Берлин, 5 декабря, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Эффективность антироссийских санкций растёт, а Евросоюз и НАТО сильны как никогда. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в опубликованной 5 декабря статье в журнале Foreign Affairs.

Олаф Косинский Олаф Шольц

«ЕС и НАТО сильны как никогда. Ничто не показывает это так ясно, как беспрецедентные экономические санкции, которым подвергается Россия», — написал Шольц.

Он добавил, что санкции придется сохранять на протяжении длительного времени, т. к. их эффективность от недели к неделе возрастает. По его словам, ни одна санкция не будет снята, если «Россия попытается диктовать условия мирного соглашения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шольц заявил, что Германия стремится стать гарантом европейской безопасности.