Москва, 5 декабря, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил правительству Китая выработать варианты постепенного возобновления гуманитарных обменов, которые сократились из-за пандемии COVID-19. Об этом Мишустин заявил на 27-й регулярной встрече глав правительств РФ и КНР.

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Он отметил, что пандемия COVID-19 привела к ограничению туристических контактов, а культурные и молодежные акции проходят в основном в онлайн-формате, что не может заменить личного общения.

«Предлагаю вместе выработать варианты постепенного возобновления гуманитарных обменов», — сказал Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что Россия и Китай выступают за формирование многополярной архитектуры.

Он отметил, что Москва и Пекин готовы совместно противостоять новым вызовам и растущему внешнему давлению.

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