Анкара, 5 декабря, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Турция преодолела пик инфляции. Об этом министр финансов и казначейства страны Нуреддин Небати сообщил в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По его словам, пик инфляции в Турции прошел и в настоящее время в стране зафиксирован нисходящий тренд по данному показателю.

«Мы оставили пик инфляции позади и вошли в нисходящий тренд», — написал Небати.

По данным Национального института статистики (TUIK), в ноябре текущего года годовая инфляция в Турции составила 84,39%, что на 1,12% меньше, чем в октябре. Темпы роста потребительских цен составили 2,88%.