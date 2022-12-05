Москва, 5 декабря, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Влияние ограничений, связанных с пандемией COVID-19, ещё ощущается, России и Китаю нужно восстанавливать грузопотоки и создавать логистические цепочки. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил 5 декабря на 27-й регулярной встрече глав правительств двух стран.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Он отметил важность стабильной работы транспортных артерий для развития торгово-экономических связей. Необходимо, подчеркнул Мишустин, совместными усилиями продолжать восстановление грузопотоков и создание новых логистических цепочек.

«Здесь пока ощущается влияние ограничений, которые были приняты из-за пандемии», — признал глава российского правительства.

Мишустин указал на большое значение двух новых трансграничных мостовых переходов через реку Амур — автомобильного и железнодорожного, которые введены в эксплуатацию в этом году. Такие проекты, отметил он, позволят увеличить товарооборот двух государств в условиях сложной экономической ситуации в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, Мишустин также подчеркнул, что Россия и Китай выступают за формирование многополярной архитектуры.

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