Москва, 5 декабря, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Российско-китайский товарооборот в перспективе может превысить 200 миллиардов долларов. Об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече по видеосвязи с премьером госсовета Китая Ли Кэцяном.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

По словам Мишустина, в экономической сфере Россия и Китай, несмотря на неблагоприятные внешние обстоятельства, достигли хороших результатов, товарооборот двух стран продемонстрировал двузначные темпы роста. Так, за десять месяцев 2022 года было зафиксировано увеличение товарооборота между этими странами почти на 30%, объем товарооборота приблизился к отметке в 150 млрд долларов, пояснил премьер-министр.

Мишустин также отметил, что это выше показателей 2021 года.

«В перспективе, как и договаривались лидеры двух стран, достигнем 200 и более млрд долларов», — заявил чиновник.

Читайте также: Мишустин: РФ и Китай готовы совместно противостоять внешнему давлению