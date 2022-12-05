Сеул, 5 декабря, 2022, 12:04 — ИА Регнум. КНДР произвела порядка 130 артиллерийских выстрелов в сторону Жёлтого и Японского морей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Согласно опубликованным данным, снаряды упади в буферных зонах, расположенных к северу от фактической межкорейской морской границы.

Военные Южной Кореи осудили артиллерийский обстрел буферной зоны, назвав его явным нарушением межкорейского соглашения от 19 сентября 2018 года.

Напомним, что 3 ноября Северная Корея произвела около 80 артиллерийский выстрелов в сторону Японского моря.