КНДР произвела 130 выстрелов в сторону Желтого и Японского морей
Сеул, 5 декабря, 2022, 12:04 — ИА Регнум. КНДР произвела порядка 130 артиллерийских выстрелов в сторону Жёлтого и Японского морей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.
Иван Шилов ИА REGNUM
КНДР
Согласно опубликованным данным, снаряды упади в буферных зонах, расположенных к северу от фактической межкорейской морской границы.
Военные Южной Кореи осудили артиллерийский обстрел буферной зоны, назвав его явным нарушением межкорейского соглашения от 19 сентября 2018 года.
Напомним, что 3 ноября Северная Корея произвела около 80 артиллерийский выстрелов в сторону Японского моря.