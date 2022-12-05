Луганск, 5 декабря, 2022, 11:56 — ИА Регнум. До девяти выросло число жертв обстрела города Алчевска в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 5 декабря сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в Telegram-канале.

Народная милиция ЛНР Андрей Марочко

«По состоянию на 11:00 количество жертв среди гражданского населения в результате обстрела Алчевска возросло до девяти человек», — написал Марочко.

Он отметил, что в настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ ударили по общежитию в Алчевске рано утром, чтобы погибло больше людей.