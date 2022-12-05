Москва, 5 декабря, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Смертность от болезней системы кровообращения в России уменьшилась почти на 10% в сравнении с 2019 годом. Об этом 5 декабря заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко на открытии международного форума «Российская неделя здравоохранения — 2022».

Council.gov.ru Михаил Мурашко

Министр рассказал, что в России наблюдается устойчивая тенденция снижения смертности.

«Фактически за короткий период эти показатели достигли даже меньших значений в сравнении с допандемийным 2019 годом», — отметил он, добавив, что по результатам 2022 года прогнозируется увеличение ожидаемой продолжительности жизни на 1,8 года.

Мурашко уточнил, что смертность от онкологических заболеваний в России снизилась на 4,5%, а смертность от болезней системы кровообращения — почти на 10%.