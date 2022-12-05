Астана, 5 декабря, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку на 0,75%, до 16,75% годовых. Об этом сообщила пресс-служба финансового регулятора.

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Соответствующее решение комитет по денежно-кредитной политике принял 5 декабря. Поясняется, что оно основано на прогнозах и анализе фактических данных.

В пресс-службе подчеркнули, что нынешнее решение было принято с учетом геополитической обстановки и её последствий, а также сохраняющимися высокими ценами на продовольствие в мире.

Напомним, что в конце октября Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку на 1,5%.

По мнению представителей финансового регулятора, сохранение базовой ставки на текущем уровне в течение длительного времени позволит стабилизировать инфляцию и постепенно снизить её.