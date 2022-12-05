Москва, 5 декабря, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Запуск паромного сообщения на Керченской переправе ожидается 6 декабря. Об этом 5 декабря заявил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко в эфире телеканала «Россия 24».

Solundir Керченская паромная переправа, вид от крымского берега

«Со вторника есть вероятность уменьшения ветра и возобновления работы паромной переправы», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что Керченская переправа простаивает из-за сильного ветра, с 1 декабря по Керченскому проливу действует штормовое предупреждение.

По его словам, грузовые автомобили, проезд которых по Крымскому мосту пока невозможен, могут воспользоваться сухопутным маршрутом — через ДНР, Херсонскую и Запорожскую области.