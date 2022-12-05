Москва, 5 декабря, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Попытки некоторых стран запада навязать свои правила обречены на провал. Об этом 5 декабря заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в ходе встречи по видеосвязи с премьером госсовета КНР Ли Кэцяном.

Nalog.ru Михаил Мишустин

Мишутин подчеркнул, что в настоящий момент глобальное мироустройство серьезно трансформируется, при этом некоторые страны Запада, используя политическое давление, всевозможные ограничения и экономические санкции, намереваются навязывать собственные правила, не считаясь с интересами других.

Он уверен, что такие попытки обречены на провал.

Премьер-министр подчеркнул, что в таких условиях стратегическое партнерство России и Китая ещё более полно раскроет свой созидательный потенциал.

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