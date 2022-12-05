Москва, 5 декабря, 2022, 11:39 — ИА Регнум. По восстановленной после теракта автомобильной части Крымского моста открыто движение транспорта. Об этом 5 декабря сообщили в пресс-службе Упрдор «Тамань».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

В рамках восстановительных работ в 10:50 транспорт перенаправили на правую сторону автодорожной части Крымского моста. Всего было заменено четыре пролёта.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что все четыре пролёта на автодорожной части Крымского моста установлены на свои места.

Напомним, 8 октября киевские террористы взорвали грузовой автомобиль на автомобильной части Крымского моста, в результате чего частично обрушились два пролёта.