Москва, 5 декабря, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Экономический рост в России должен происходить за счет изменения принципов экономики, а не благодаря возвращению в страну уехавших граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 декабря заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Евгений Фёдоров

Ранее сенатор Андрей Клишас заявил, что видит возможность введения ограничений для уехавших из России после начала частичной мобилизации, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным», пишут «Ведомости». Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия») поддержал сенатора и предложил «рассмотреть весь комплекс вопросов с «правами» уехавших».

«Я исхожу из того, что их заманивать принципиально не надо. Исхожу из того, что надо менять принципы экономики на национальную и, соответственно, нулевая процентная ставка ЦБ, и всю программу запускать. И за счет этого механизма давать экономический рост, а не за счет очевидно нелояльных к России граждан. Понятно, что нам такие граждане не нужны и стратегически надо действовать исходя из того, что они просто не должны вернуться сюда», — сказал Федоров.

Вместе с тем он отметил, что «именно налоговых вещей специально из-за политики придумывать не надо».

«То есть все-таки вопрос денег и вопрос политики должны быть разведены», — заключил депутат.

Напомним, председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов заявил, что корректировка налогообложения для граждан, покинувших Россию, логична.