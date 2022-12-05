Москва, 5 декабря, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В московском аэропорту Шереметьево выполнил аварийную посадку прилетевший из Астаны пассажирский Boeing 737-30, сообщили 5 декабря в экстренных службах.

Anna Zvereva Шереметьево

«В аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика отказа левой гидросистемы выполнил экстренную посадку Boeing 737-300 сообщением Астана — Москва», — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

По его словам, самолет приземлился в аэропорту в штатном режиме, никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аэропорту Шереметьево благополучно приземлился пассажирский самолет Superjet 100 после срабатывания датчика о неисправности шасси. В результате инцидента никто не пострадал.

Читайте также: В Шереметьево из-за неисправности вернулся самолет Superjet 100