Силовики проверяют информацию о ЧП на аэродроме в Энгельсе
Саратов, 5 декабря, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Силовики проверяют информацию о происшествиях на военных объектах в Саратовской области после появления в телеграм-каналах информации о взрыве на аэродроме в Энгельсе. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.
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Роман Бусаргин
По его словам, ЧП на гражданских объектах города не было.
Бусаргин отметил, что в социальных сетях и СМИ была распространена информация о якобы громких хлопках и вспышках, заверив жителей, что «никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло».
Губернатор рассказал, что ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал. Что касается военных объектов, то информация проверяется следственными структурами.