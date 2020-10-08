Саратов, 5 декабря, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Силовики проверяют информацию о происшествиях на военных объектах в Саратовской области после появления в телеграм-каналах информации о взрыве на аэродроме в Энгельсе. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Официальный портал Правительства Саратовской области Роман Бусаргин

По его словам, ЧП на гражданских объектах города не было.

Бусаргин отметил, что в социальных сетях и СМИ была распространена информация о якобы громких хлопках и вспышках, заверив жителей, что «никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло».

Губернатор рассказал, что ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал. Что касается военных объектов, то информация проверяется следственными структурами.