Санкт-Петербург, 5 декабря, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Бизнесмен Евгений Пригожин официально обратился с письмом к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку деятельности видеосервиса YouTube и рассмотреть вопрос о признании нежелательной на территории РФ работы американской компании Google LLC, которой принадлежит указанный видеохостинг. Как считает Пригожин, американская онлайн-платформа постоянно и грубо нарушает российское законодательство, создает угрозы обороноспособности и безопасности российского государства.

TymonOziemblewski Youtube

В своем письме генпрокурору создатель ЧВК «Вагнер» приводит список из 16-ти видеороликов, размещенных на YouTube только за ноябрь 2022 года, в которых, по мнению заявителя, бездоказательно дискредитируются действия Вооружённых Сил РФ в ходе специальной военной операции, а также распространяется заведомо ложная информация о российской армии и патриотических силах, которые поддерживают российских военнослужащих. По российскому законодательству это является преступлением.

«Необходимо срочно остановить распространение недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу массового нарушения общественного порядка, а также информации, направленной на дискредитацию исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий, ограничив доступ к указанной платформе, а также признать деятельность акционера YouTube — Google, создающего угрозу обороноспособности страны и безопасности государства, нежелательной на территории Российской Федерации», — заявил Евгений Пригожин, слова которого приводит 5 декабря его пресс-служба.

Ранее бизнесмен уже обращался в Генпрокуратуру с предложением об ограничении в РФ иностранного видеосервиса, но не получил желаемого отклика.

«Это свидетельствует о том, что лобби, поддерживающие YouTube и другие американские ресурсы, это те самые потомки Ходорковского, разрушающие Россию изнутри. И они всё ещё имеют колоссальную силу», — отмечал Пригожин.