Москва, 5 декабря, 2022, 11:33 — ИА Регнум. После того как власти ЕС объявили о введении с 5 декабря эмбарго на российскую нефть, доставляемую танкерами, реакция мирового рынка черного золота не заставит себя ждать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 декабря заявил заведующий отделом института энергетических исследований РАН, директор Центра исследований в нефтегазовой сфере института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей ВШЭ Вячеслав Кулагин.

Chris Potter Цена на нефть

«Мировой рынок нефти, конечно, отреагирует, — сказал Кулагин. — Будет некоторая повышательная корректура. Но это будет постепенная реакция. Об эмбарго было объявлено уже давно. А кроме того, пока есть неопределенность по поводу того, как эмбарго и потолок конкретно скажутся на цифрах и на объемах. Кроме того, есть набор внешних факторов. Предполагалось, что в 2022 году будет достаточно сильное восстановление мирового спроса на нефть, и под это планировалось наращивание добычи. Но мы знаем, что из-за коронавирусных ограничений с китайской экономикой есть проблемы и, соответственно, со спросом на нефть тоже. Этот фактор в настоящее время едва ли не самый ключевой из тех, от которых зависят котировки нефти. И, понятное дело, действия ОПЕК+. Не случайно картель сократил на 2 миллиона баррелей добычу месяц назад».

При этом он уточнил, что если поставки из России будут снижаться заметно, то это, естественно, приведет к серьезному росту мировых цен на нефть.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулагин объяснил, чем рискует ЕС, объявив эмбарго на поставки российской нефти.