Берлин, 5 декабря, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Германия стремится стать гарантом европейской безопасности. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в опубликованной 5 декабря статье в журнале Foreign Affairs.

Andreas Gerhold Олаф Шольц

«ФРГ стремится стать гарантом европейской безопасности, как этого ожидают наши союзники», — написал Шольц.

По его словам, Германия прилагает усилия, чтобы укрепить мировой порядок на основе принципов Устава ООН. Он добавил, что ФРГ хочет «возводить мосты» внутри ЕС и решать глобальные проблемы.

Напомним, ранее журнал Spiegel написал, что Шольц пытается изучить ход мыслей президента России Владимира Путина путём чтения книг о нём.

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