Чебоксары, 5 декабря, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В городаз Чебоксарах, Новочебоксарске и Кугесях в Чувашии появятся новые школы — заключены контракты с застройщиками. Договоры заключила «ПроШкола» — концессионер, специально созданный правительством России для привлечения частных инвестиций к созданию школ по всей стране. Для подписания договоров с застройщиками и осмотра мест строительства в Чувашию прибыл управляющий директор производственного блока «Запад» ООО «ПроШкола» Андрей Антонов, сообщили ИА REGNUM в минстрое Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

«В мае заявки Чувашии на строительство трех школ прошли отбор Минпросвещения России — было предоставлено 2,7 млрд рублей федерального финансирования. По соглашению запланирован срок готовности всех трех объектов — 31 декабря 2024 года», — рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики Павел Данилов.

Компании Чувашии, которые будут заниматься проектированием и строительством школ, утверждены единой комиссией по закупкам «ПроШколы»: школа химико-физического профиля на 1400 мест в микрорайоне «Солнечный» города Чебоксары — АО «СЗ «Строительный трест-3»; школа гуманитарного профиля на 1100 мест в Новочебоксарске — ООО «СЗ «Строительная компания «Старатель»; общеобразовательная школа на 825 мест в Кугесях — АО «СЗ «Ипотечная корпорация Чувашской Республики».

«Школы будут оснащаться согласно заявленным направлениям самым современным оборудованием — согласно постановлению правительства, стоимость оснащения на каждого ребенка составляет порядка 198 тысяч рублей. Это интерактивные доски, парты, спортивное оборудование, пищеблок, современная антитеррористическая защита — рамки и камеры», — отметил заместитель главы минстроя Чувашии Михаил Коледа.

Коледа отметил, что совместно с утвержденными для создания школ строительными компаниями минстрой Чувашии реализовал уже не один инвестиционный проект, в том числе в сфере образования и культуры.

Так, для ООО «СЗ «Строительная компания «Старатель» это будет уже пятая школа. По словам генерального директора компании Анатолия Владимирова, уже построены две школы на 1100 мест каждая и одна на 1600 мест. В настоящее время в Мариинском Посаде строится школа на 375 мест и начинается новая стройка. «Сейчас мы находимся в микрорайоне «Никольский» города Новочебоксарск, здесь будет школа на 1100 мест. На данный момент устанавливается забор — я думаю, через две недели получим разрешение на строительство, начнем копать котлован и заколачивать сваи», — сообщил Владимиров.

В подписании концессионного соглашения принимал участие полномочный представитель Чувашии при президенте России Алексей Ладыков, который вместе с делегацией посетил места будущего строительства и прокомментировал заключение договоров с застройщиками.

«Позади «кабинетная» работа в формальном поле — это сложные процедуры подготовки документов, заявочной кампании, сложные переговорные процессы и решение спорных вопросов. Впереди работа в реальном поле — это проектирование и строительство образовательных учреждений», — сказал он, пожелав строителям правильных грамотных решений и успешного ввода первых концессионных школ Чувашии до конца 2024 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чувашия подала всего семь заявок на строительство школ. В мае 2022 года стало известно, что три из них прошли отбор Минпросвещения России, а в сентябре с «ПроШколой» былли заключены концессионные соглашения на их строительство.