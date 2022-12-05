Москва, 5 декабря, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Средняя стоимость проживания в отелях России увеличилась за год на 10% — до 4,3 тыс. рублей. Об этом сообщает 5 декабря ТАСС со ссылкой на результаты соответствующего исследования.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Отель в Крыму

«Средняя стоимость номера в российском отеле в 2022 году составила 4,3 тыс. рублей за ночь — это почти на 10% больше, чем годом ранее», — говорится в публикации.

Трёхзвёздочные отели, на которые приходится 40% всех бронирований, обходятся дешевле — около 3,9 тыс. рублей за ночь. Номера в таких отелях подорожали на 8%, тогда как для категории «пять звёзд» рост составил 21%. Такой номер обойдётся в среднем в 11,1 тыс. рублей за ночь.

Самые дорогие отели в Сочи — в среднем по 6,4 тыс. рублей за сутки (+3% за год). В гостиницах Санкт-Петербурга цены остались прежними — 5,1 тыс. рублей, а в Москве снизились на 5% - до до 4,9 тыс. рублей.

Исследование провёл сервис бронирования МТС Travel по данным дочерней компании «Броневик».

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