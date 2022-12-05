Москва, 5 декабря, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о частной охранной деятельности в России, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

Госдума

Законопроект устанавливает пять основных видов охранных услуг: защита жизни и здоровья; охрана объектов и имущества; обеспечение порядка при массовых мероприятиях; проектирование, монтаж и эксплуатация технических средств охраны; обеспечение режима на охраняемых объектах. Одновременно разрешается вести дополнительную профильную деятельность.

Также в новом законе предлагается прописать новую категорию частных охранников — «телохранитель». При этом пользоваться они смогут только оружием ограниченного поражения.

Кроме того, вводится страхование профессиональной ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при оказании охранных услуг.

Одновременно ужесточаются требования к учредителям и участникам ЧОО. Охранная деятельность — должна быть для них основным видом деятельности/местом работы.

Заодно принято решение разделить частных охранников и частных детективов.

В России зарегистрировано 17,5 тыс. частных охранных структур и свыше 670 тыс. квалифицированных охранников. Под их охраной находится более 1,4 млн объектов, привели данные в Госдуме.