Вашингтон, 5 декабря, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Американский теннисный тренер, основатель и руководитель Теннисной академии Ник Боллетьери скончался 4 декабря в возрасте 91 года. Об этом сообщает издание Tennis World.

(сс) tenisenelatlantico Теннис

Согласно опубликованным данным, знаменитый американский тренер страдал от ряда недугов. По словам бывшего теннисиста Джимми Ариаса, Боллетьери отказывался идти в больницу из-за боязни уколов.

За всю свою карьеру Боллетьери воспитал 12 первых ракеток мира, включая Андре Агасси, Джима Курье, Марию Шарапову, Анну Курникову, Елену Янкович, Томми Хааса и других.

В 2014 году Боллетьери был введен в Зал теннисной славы в Ньюпорте.