Луганск, 5 декабря, 2022, 11:18 — ИА Регнум. ВСУ ударили по общежитию в Алчевске рано утром, чтобы погибло больше людей, никакой военной необходимости в этом не было. Об этом 5 декабря заявил врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Никакой военной необходимости обстрел не имел», — написал Пасечник в Telegram-канале.

По его словам, киевские нацисты знали, что в общежитии живут мирные граждане, поэтому рано утром нанесли целенаправленный удар, чтобы погибло больше людей.

Он отметил, что студенты не пострадали, поскольку в городе был введён дистанционный формат обучения. Но в общежитиях размещались бежавшие от киевской агрессии переселенцы, а также приехавшие в Донбасс строители.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, три человека погибли при обстреле киевскими боевиками общежития в Алчевске (ЛНР).