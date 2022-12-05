Нижний Новгород, 5 декабря, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Взрыв газа произошел в жилом доме в городе Заволжье Нижегородской области. Об этом 5 декабря сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник в экстренных службах.

vk.com/gumchs_sk Взрыв газа

По информации журналистов, после взрыва газа произошел пожар на площади примерно 30 кв. метров. Из жилого дома были эвакуированы 18 человек, в том числе три ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, при взрыве газа в жилом доме в Нижневартовске обрушились пять этажей.